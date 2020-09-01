مكتب تنسيق جامعة القناة يستقبل 470 طالبا فى أول أيام المرحلة الثانية للتنسيق

السويس - السيد فلاح

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن مكتب التنسيق الفرعى لجامعة قناة السويس استقبل اليوم 470 طالبا وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك خلال أعمال اليوم الأول للمرحلة الثانية، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تبدأ من اليوم الثلاثاء وتنتهى يوم السبت المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة أثناء فترة عمل مكتب تنسيق الجامعة.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وأولياء أمورهم أثناء تسجيلهم للرغبات، موضحًا أن اليوم شهد بداية انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات التى ستكون بالنسبة للشعب العلمية بحد أدنى 317 درجة فأكثر بنسبة 77.40% لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعب العلمية بإجمالي عدد 194448 طالبا.

وتابع أما فيما يخص الحد الأدنى للشعبة الأدبية بلغ 278 درجة فأكثر بنسبة 67.80% لأقل من 327.5 درجة باجمالى عدد طلاب 60064 طالبا، مشيرًا إلى أن إجمالي طلاب الشعبتين بالمرحلة الثانية 24512 طالبا وطالبة من الثانوي العامة، مؤكدًا أن الجامعة استعدت جيدا لاستقبال طلاب المرحلة الثانية وسجل مكتب تنسيق الجامعة استقبال 245 بالتسجيل اليدوى الذى يشرف عليه الدكتور محمود فتحى، واتم وسجل اعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل الالكترونى ٢٢٥ حالة والذى يشرف عليه الدكتور أحمد يحيى.

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة ونائبها للتعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، قاما بجولة تفقدية اليوم بمكتب التنسيق للاطمئنان على سير أعماله والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الجامعه فى إطار مجهودات التصدى لانتشار فيروس كورونا.