مظاهرات فى التشيك ضد توسيع منجم على حدود بولندا

كتبت: هناء أبو العز

خرج مئات الأشخاص من جمهورية التشيك وألمانيا وبولندا، في مظاهرات احتجاجا على التوسيع المزمع لمنجم "تورو ليجنيت" في بولندا.

وأعلنت وكالة الأنباء التشيكية، أن المحتجين يخشون من أن يؤدي توسيع المنجم بالقرب من الحدود الألمانية والتشيكية إلى استنفاد خزانات مياه الشرب وزيادة تركيز الضوضاء والغبار، حيث نظم مؤيدون بولنديون للمشروع مظاهرة مضادة أكثر عددا.

من جانبها أكدت شركة الطاقة البولندية (بي جي إي)، التي تستثمر في المشروع، أن المنجم يفي بجميع المعايير البيئية ويوفر فرص عمل للآلاف في المنطقة.

وكشفت "بي جي إي" مؤخرا، عن أنها تلقت تصريحا بتمديد العمل في منجم تورو حتى عام 2026.

يشار إلى أن الشركة، تود تمديد الفترة الزمنية لتشغيل المنجم إلى عام 2044 ، حتى نفاد مخزون الليجنيت، فيما يرغب المعارضون للمنجم في إغلاقه خلال عقد.

جدير بالذكر أن بولندا تعتمد حاليا على الفحم والليجنيت لإنتاج ما يقرب من 80% من الكهرباء.