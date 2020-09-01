اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مظاهرات فى التشيك ضد توسيع منجم على حدود بولندا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:16 م
مظاهرات فى التشيك ضد توسيع منجم على حدود بولندا منجم فحم
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خرج مئات الأشخاص من جمهورية التشيك وألمانيا وبولندا، في مظاهرات احتجاجا على التوسيع المزمع لمنجم "تورو ليجنيت" في بولندا.
 
وأعلنت وكالة الأنباء التشيكية، أن المحتجين يخشون من أن يؤدي توسيع المنجم بالقرب من الحدود الألمانية والتشيكية إلى استنفاد خزانات مياه الشرب وزيادة تركيز الضوضاء والغبار،  حيث نظم مؤيدون بولنديون للمشروع مظاهرة مضادة أكثر عددا.
 
من جانبها أكدت شركة الطاقة البولندية (بي جي إي)، التي تستثمر في المشروع، أن المنجم يفي بجميع المعايير البيئية ويوفر فرص عمل للآلاف في المنطقة.
 
وكشفت "بي جي إي" مؤخرا، عن أنها تلقت تصريحا بتمديد العمل في منجم تورو حتى عام 2026.
 
يشار إلى أن الشركة، تود تمديد الفترة الزمنية لتشغيل المنجم إلى عام 2044 ، حتى نفاد مخزون الليجنيت، فيما يرغب المعارضون للمنجم في إغلاقه خلال عقد.
 
جدير بالذكر أن بولندا تعتمد حاليا على الفحم والليجنيت لإنتاج ما يقرب من 80% من الكهرباء.
 

التشيك

منجم فحم

بولندا

البيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة