مش بس الرئة.. الأشعة على الجهاز العصبى والهضمى تكشف الإصابة بكورونا

كتبت فاطمة خليل

تظهر مزيد من الأدلة على أن تأثير فيروس كورونا يتجاوز الرئة، حيث أكدت دراسة بكلية الطب بجامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أنه يمكن اكتشاف مرضى كورونا في البداية مع نتائج الأشعة أو التصوير للجهاز العصبي والجهاز الهضمي والقلب والعضلات الهيكلية غير النمطية.

وذلك وفقًا لمقالة بعنوان "الخصائص السريرية ونتائج التصوير متعدد الأنظمة لكوفيد 19: نظرة عامة على جراحي العظام" ، التي نُشرت في 17 أغسطس في HHS Journal: المجلة العضلية الهيكلية لمستشفى الجراحة الخاصة.

وبحسب موقع "ميديكال" قال مؤلف الدراسة جان جوزيه، أستاذ الأشعة السريرية وجراحة العظام والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في جامعة ميامي ميلر: "هذه واحدة من الأوراق الأولى التي تقدم جميع مظاهر فيروس كورونا في الآشعة المعروفة حتى الآن".

يظل السعال وضيق التنفس والحمى أكثر الأعراض شيوعًا بين مرضى COVID-19 وينتقل معظمهم إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.

بالإضافة إلى الأعراض الرئوية النموذجية، تشير التقارير المبكرة من إيطاليا والصين إلى أن المرضى يعانون أيضًا من علامات وأعراض قلبية كبيرة ، بما في ذلك التهاب عضلة القلب.

هناك عدد متزايد من الدراسات العالمية التي تشير إلى ارتباط مرض كوفيد -19 بجلطات دموية خطيرة، أو مرض الانسداد التجلطي، بما في ذلك انسداد الشرايين في الرئتين والأطراف والدماغ.

أبلغ الباحثون عن المزيد من البيانات حول الأعراض العضلية الهيكلية والعصبية المرتبطة بـ COVID-19.

تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 84٪ من مرضى COVID-19 في وحدات العناية المركزة يعانون من مظاهر عصبية، بما في ذلك السكتة الدماغية، والحالة العقلية المتغيرة ، ومتلازمة جيلان باريه.

وفقًا للدكتور جوزيه ، لا تزال مشكلات الجهاز العضلي الهيكلي الناجمة عن COVID-19 غير معروفة حتى الآن ، هناك تقارير محدودة عن المظاهر العضلية الهيكلية المعزولة لكن هناك تقارير عن آلام العضلات وضعفها المصاحب لـ COVID-19.

تحدث أعراض الجهاز الهضمي فيما يصل إلى 20٪ من مرضى COVID-19 ، وأكثر الأعراض شيوعًا هي الإسهال أو آلام البطن أو القيء وتشير الدراسات الحديثة إلى أن COVID-19 قد يسبب الفشل الكلوي الحاد.

وفي بعض الحالات ، يمكن أن يؤدي COVID-19 الحاد إلى "عاصفة سيتوكين" ، بما في ذلك المظاهر العصبية والرئوية وعاصفة السيتوكينات يمكن أن تؤدي إلى فشل نظام متعدد الأعضاء.

وقال العلماء "كيف تؤثر عاصفة السيتوكين على الجهاز العضلي الهيكلي غير معروف إلى حد كبير في هذه المرحلة، لكن من المحتمل أن تؤثر على مرضانا بأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام".

وأضافوا: "بشكل عام ، من الضروري أن يكون لدى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية فهم أوسع لجميع المظاهر السريرية والتصويرية المحتملة لهذا الوباء العالمي لتحسين نتائج المرضى والمجتمع". "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد العواقب طويلة الأجل لهذا الوباء."