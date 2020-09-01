ما هو التهاب عضلة القلب وأعراضه

كتبت فاطمة خليل

التهاب عضلة القلب هو التهاب يصيب عضلة القلب وغالبًا لا تظهر على المصابين بهذه الحالة أى أعراض، وكثير من المصابين بالتهاب عضلة القلب يتمتعون بصحة جيدة وأفضل الطرق للوقاية منها هي علاج العدوى بسرعة ومنع حدوثها، وفى هذا التقرير نتعرف على التهاب عضلة القلب وعلاجه، بحسب موقع " webmd".





أسباب التهاب عضلة القلب



العدوى الفيروسية هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب عضلة القلب وعندما يكون لديك عدوى، ينتج جسمك خلايا لمحاربته هذه الخلايا تطلق مواد كيميائية إذا دخلت الخلايا المكافحة للأمراض قلبك، فقد تؤدي بعض المواد الكيميائية التي تطلقها إلى التهاب عضلة القلب.

وتتضمن بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب التهاب عضلة القلب ما يلي:

-فيروسات كوكساكي.

-فيروس ابشتاين بار (EBV).

-الفيروس المضخم للخلايا (CMV).

-التهاب الكبد C.

-الهربس

-فيروس العوز المناعي البشري

-الكلاميديا ​​(مرض شائع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي)

-الميكوبلازما (البكتيريا التي تسبب التهاب الرئة)

-البكتيريا العقدية (strep)

-بكتيريا المكورات العنقودية (العنقوديات)

-اللولبية (سبب مرض الزهري)

-بوريليا (سبب مرض لايم)

يمكن أن تسبب العدوى الفطرية والطفيلية أيضًا.

تشمل الأسباب الأخرى بعض المواد الكيميائية أو ردود الفعل التحسسية للأدوية أو السموم مثل: الكحول، المخدرات، لدغات العنكبوت

العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي

قد يؤدي أحد أمراض المناعة الذاتية الذي يسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ، مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي ، إلى التهاب عضلة القلب.

اعراض التهاب عضلة القلب



غالبًا ما لا تظهر أعراض التهاب عضلة القلب ويتعافى معظم الناس ولا يعرفون أبدًا أنهم مصابون به.

إذا كانت لديك أعراض ، فقد تشمل:

-ضيق التنفس أثناء التمرين في البداية، ثم في الليل أثناء الاستلقاء

-اضطراب ضربات القلب مما يسبب الإغماء في حالات نادرة

خفة الرأس

-ألم أو ضغط حاد في الصدر ، قد ينتشر إلى رقبتك وكتفيك

-إعياء

علامات الإصابة مثل

-حمى

-آلام العضلات

-إلتهاب الحلق

-صداع الرأس

-إسهال

-مفاصل مؤلمة

-تورم المفاصل أو الساقين أو أوردة العنق

-كميات صغيرة من البول

إذا كانت لديك أعراض مثل هذه، فسيقوم طبيبك بفحصك بحثًا عن ضربات قلب غير طبيعية أو سريعة ، أو وجود سائل في رئتيك ، أو تورم في الساق.