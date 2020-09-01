مركز الكنيسة الأسقفية لذوى الإعاقة يبدأ أعماله بحفل استقبال للأطفال.. صور

كتب مايكل فارس

بدأ مركز المنارة لرعاية ذوى الإعاقة التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، استقبال أطفال المركز، إذ بدأ اليوم الدراسى بحفل استقبال للأطفال.

من جانبها، قالت جانيت شمعي مديرة المركز: استضفنا الأطفال مع ذويهم وبعد الاحتفال، بدأ توزيعهم على الفصول مع مراعاة الفروق الفردية لكل طفل، حيث أن هناك ستة فصول مقسمة حسب القدرة العقلية للطفل.

وأضافت جانيت: وحرص المركز على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الأطفال فى الفصول، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لعدم نقل العدوى بينهم إذ يضم الفصل الواحد ستة أطفال فقط مع مراعاة تعقيم الأيدى وغسلها كل نصف ساعة.

ومركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر. فى العام 2003 م تم تسجيل المؤسسة بشكل رسمى بوزارة التضامن الاجتماعى لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات تأهيل وتعليم لهم بعدما لاحظت الكنيسة نقص هذه الخدمات في مدينة منوف بمحافظة المنوفية.