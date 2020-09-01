اليوم السابع
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مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:50 ص
مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر القوات المسلحه
كتب زكى القاضى

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فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020/2021 لمختلف المراحل الدراسية (إبتدائى وإعدادى وثانوى) طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة، تم مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10/09/2020.
 
 
 

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القوات المسلحة

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