مد فترة سحب ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية حتى 10 سبتمبر

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسى 2020/2021 لمختلف المراحل الدراسية (إبتدائى وإعدادى وثانوى) طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة، تم مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكلاً من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بمحافظات الجمهورية لتكون حتى يوم الخميس الموافق 10/09/2020.