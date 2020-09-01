اليوم السابع
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مختار نوح: رواتب معتز مطر ومحمد ناصر تكفى 300 إخوانى لا يجدون عمل فى الخارج

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:04 م
مختار نوح: رواتب معتز مطر ومحمد ناصر تكفى 300 إخوانى لا يجدون عمل فى الخارج مختار نوح
كتب أحمد عرفة

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قال مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية وراء اغتيال النائب العام السابق هشام بركات والعميد طاحون، لافتا إلى أن اغتيال محمود عزت لا أثر له حيث إن الجماعة من الداخل كانت مختلفة عليه.

وأضاف مختار نوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اتهامات داخل قيادات التنظيم الإرهابي للإخوان حول الإبلاغ عن محمود عزت.

ولفت مختار نوح، إلى أن الإخوان في الخارج «ماشيين حسب التساهيل والأرزاق اللي جاية من الطرف المحسوبين عليه».

وأشار إلى أن الباقي من جماعة الإخوان الإرهابية حاليا هم أشلاء وبقايا من جسد ميت وهو الإخوان، مؤكدا أن أعضاء الجماعة في الخارج يعيشون حالة من الانقسام فيما بينهم.

وأوضح نوح، أن الإخوان في تركيا وقطر يتسولون الوظائف والأموال ومن كان يعمل طبيب في مصر أصبح يعمل ممرضا في الخارج، لافتا إلى أن الذين يتقاضون أموال ضخمة هم المجموعة الموجود مع أيمن نور والعاملين في مجال الإعلام.

وأضاف مختار نوح الكاتب والمحامي، أن هناك اختلاف بين قطر وتركيا في الاستراتيجيات والأهداف، مشيرا إلى أن المال سيد الموقف عند الإخوان.

واستطرد، أن الإخوان في تركيا يعانون من الإخوان مثلهم وهناك حالة من التزاحم والتمييز بينهم خلفت حالة من البغض والحقد، حيث أن ما يتقاضاه معتز مطر أو محمد ناصر يكفي 300 إخواني لا يجدون عمل.

وعن حديث الإخوان حول القبض على محمود عزت وهو في السابعة والسبعين من عمره، أكد على أن عزت ارتكب الجرائم وهو في هذا السن كما أنه خطط لاغتيال النائب العام وهو في نفس السن.

 


مختار نوح

ايمن نور

محمود عزت

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