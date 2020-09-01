محمد بن راشد يؤكد فى اجتماع عودة التعليم عدم توقف الدراسة بالمدارس أو البيوت

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس الوزراء لبحث سبل تنظيم العام الدراسي الجديد في دولة الإمارات ومتابعة سير العملية التعليمية في العام الجديد بعد ازمه تفشي فيروس كورونا التي تسببت في نقل التعليم للمنازل.
ونشر حاكم مدينة دبي، مقطع فيديو من خلال اجتماعه اليوم مع الوزراء وبعض المدرسين في المدارس عبر حسابه بتويتر، وكتب قائلاً "مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا، ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة، وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم".
مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا ... ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة .. وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم .. pic.twitter.com/rshJVun6F2— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2020
وفي بداية افتتاح الاجتماع الذي شمل عدد من الوزراء وقال الشيخ محمد بن راشد "في البداية أرحب بكم في بداية العام الدراسي، وأحب أقول لكم، الدراسة لن تتوقف سواء في المدارس او في البيوت، هذا أمل دولة الأمارات ونحن نركز على التعليم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة