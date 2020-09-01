محمد بن راشد يؤكد فى اجتماع عودة التعليم عدم توقف الدراسة بالمدارس أو البيوت

كتب آسر أحمد

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم مدينة دبي ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمجلس الوزراء لبحث سبل تنظيم العام الدراسي الجديد في دولة الإمارات ومتابعة سير العملية التعليمية في العام الجديد بعد ازمه تفشي فيروس كورونا التي تسببت في نقل التعليم للمنازل.

ونشر حاكم مدينة دبي، مقطع فيديو من خلال اجتماعه اليوم مع الوزراء وبعض المدرسين في المدارس عبر حسابه بتويتر، وكتب قائلاً "مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا، ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء، تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة، وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم".

مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا ... ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة .. وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم .. pic.twitter.com/rshJVun6F2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 1, 2020

وفي بداية افتتاح الاجتماع الذي شمل عدد من الوزراء وقال الشيخ محمد بن راشد "في البداية أرحب بكم في بداية العام الدراسي، وأحب أقول لكم، الدراسة لن تتوقف سواء في المدارس او في البيوت، هذا أمل دولة الأمارات ونحن نركز على التعليم".









وكان قد أصدرالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (15) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكترونى، برئاسة طلال حميد بالهول، وعوض حاضر المهيرى، نائباً للرئيس.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية القرار ، وأكدت فيه العمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.