محافظ الدقهلية: تنفيذ 7 قوافل طبية للقرى الأكثر إحتياجا وصرف العلاج مجانا

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم إعداد خطة لتنفيذ 7 قوافل طبية علاجية للقرى الاكثر احتياجا خلال شهر سبتمبر بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان .

جاءت تصريحات" الدكتور مختار " بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية ،حيث يتم تنفيذ القوافل بقريه55 أبو ماضى ببلقاس ،وقافله بقرى ابو نور الدين بجمصة ، والقيطون بمركز ميت غمر ، وموسى العربى ، والامل بمركز بلقاس ، والخليج بمركز المنصورة ، وقريه الرحمانية بمركز ميت غمر واوضح وكيل الوزارة ان القافلة الواحدة يتم تنفيذها على يومين بالقرية وهى ايام الجمعة والسبت - والاثنين والثلاثاء اسبوعيا لتغطيه الخدمة للمترددين عليها من ابناء القرية والقرى المجاورة ..

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة لضرورة ادراج كافة القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها..

وقد واشار المحافظ الى ان منظومه القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظه الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا فى اماكنهم تخفيفا للعبء عنهم...

وقد اكد " د. مختار " اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى اطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحه٠

جاء ذلك فى إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر و من خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الاكثر احتياجا ،