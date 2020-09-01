اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة ويصادر 3 سيارات مخالفة.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:43 ص
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة ويصادر 3 سيارات مخالفة.. صور محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقلب أبو رواش العشوائى بمركز ومدينة كرداسة وذلك لمتابعة أعمال رفع المخلفات الموجودة به بعد قيام أحد المخالفين باستغلاله فى إلقاء مخلفات القمامة به وفرزها وإشعال المتبقى منها خلال الفترة الاخيرة . 
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه جهاز المنطقة الصناعية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل ومركز كرداسة للدفع بعدد من معدات النظافة لرفع كافة مخلفات القمامة الموجودة به وإزالة التعديات وعدم السماح بإلقاء المخلفات مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع اشتعال المخلفات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وحدوث تفاعلات بالقمامة قد تؤدي الي الاشتعال . 
 
كما كلف المحافظ شرطة المرافق بإجراء التحريات اللازمة عن المواطن المستغل لتلك الأرض لضبطه لما يسببه من تلوث بيئي وأضرار بالصحة العامة للمواطنين وذلك في إطار المجهودات التي تنفذها محافظة الجيزة للسيطرة علي مصادر التلوث البيئي  .
 
وأضاف المحافظ بأنه تم التحفظ علي 3 سيارات وبعض الأشخاص العاملين بالمقلب وتسليمهم للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، كما أكد محافظ الجيزة علي ضرورة تنظيم دوريات  للمرور والمتابعة لأى حالات للحرق المكشوفة والأنشطة الملوثة للبيئة .
 
يذكر أن محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر التلوث البيئي منها ضرورة رفع المخلفات الموجودة على جانبى الترع وعدم السماح بإلقاء المخلفات وإشعال النار بها وذلك للحد من نوبات تلوث الهواء تماشياً مع خطة وزارة البيئة .
 
رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة واللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة .
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة (3)
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة 

محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة (4)
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة 

محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة (5)
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة (1)
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة

محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة (2)
محافظ الجيزة يتفقد مقلب أبو رواش بكرداسة

 


كرداسة

المخلفات

القمامة

مقلب أبو رواش

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بمراجعة ملكية الأراضى الواقعة على جانبى دائرى بولاق

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:54 م

محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:00 ص

رئيس الوزراء لمحافظ الجيزة ومدير الأمن : "مسئوليتكم المباشرة عدم وضع أى طوبة بناء مخالف فى نطاق المحافظة".. مصطفى مدبولى يؤكد " تعاملوا بحسم فى مخالفات البناء الدولة حاضرة ويد القانون قوية "

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:38 م

محافظ الجيزة يتفقد الإصلاحات النهائية لخط الخزان اليابانى لبدء ضخ المياه.. صور

السبت، 29 أغسطس 2020 04:29 م

محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير موقف ميدان الجيزة خلال أيام

الإثنين، 24 أغسطس 2020 01:17 م

شكوى من تراكم القمامة فى شارع العشرين الجديد بفيصل محافظة الجيزة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة