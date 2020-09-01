مجلس مدينة مرسى علم يشن حملة إزالة التعديات على أراضى الدولة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن مجلس مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حملة إزالة تعديات على أراضى الدولة بالمدينة بعدة مناطق متفرقة بهدف التصدى للمخالفين وعدم التهاون معهم حفاظا على هيبة الدولة .

من جانبه قال واصف عدلى، رئيس مدينة مرسى علم، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومحافظ البحر الأحمر أسفرت الحملة التى شنها اليوم عن إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بالمدينة.

وأضاف رئيس مدينة مرسى علم، أنه تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض وانه لا تهاون فى إزالة التعديات والمخالفات وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين ، وفرض هيبة الدولة .

ووجه رئيس مدينة مرسى علم لمدير الإدارة الهندسية بالمرور على كافة الشوارع بالمدينة لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على اراضى أملاك الدولة.

كما اشار أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة ، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء .