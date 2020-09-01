اليوم السابع
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مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق السلام في السودان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:03 ص
مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق السلام في السودان مجلس التعاون الخليجي
وكالات

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رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باتفاق السلام الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين حكومة جمهورية السودان والجبهة الثورية عبر وساطة جمهورية جنوب السودان .
 
وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان صدر الليلة الماضية، أن هذه الخطوة مهمة في طريق تحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار، متمنياً أن يعم الأمن والسلام أنحاء جمهورية السودان كافة وتعزيز وحدته الوطنية.
 
وشدد الحجرف على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بجمهورية السودان، وفق ما نشرت وكالة "وام"

مجلس التعاون الخليجي

اتفاق السلام في السودان

السودان

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