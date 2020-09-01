اليوم السابع
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متحدث السياحة تكشف ضوابط عودة المواقع الآثرية فى ظل أزمة كورونا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:49 م
متحدث السياحة تكشف ضوابط عودة المواقع الآثرية فى ظل أزمة كورونا مواقع أثرية
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، أن الوزارة اتخذت عددا من الضوابط والإجراءات الخاصة بعودة فتح المواقع الآثرية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، واستقبال السائحين لتلك المواقع الآثرية، لافتة إلى أن كل الضوابط تضمن سلامة الزائرين والعاملين في المكان.

وأضاف المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أبرز تلك الضوابط التباعد الاجتماعى، وتحديد مسافات محددة بين الزائرين داخل المكان، وارتداء الكمامات والجوانتيات، بجانب التطهير المستمر للمواقع.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أن العاملين بالمواقع الآثرين يرتدون الكمامات والجوانتيات، بجانب وجود إرشادات في كل مكان لتوضح طرق التعامل في ظل هذه الظروف، وتحديد العدد الذى سيدخل في كل مشرف، واستخدام السماعات بين المرشد السياحى والسائحين، حيث إن السماعات تكون أكثر أمانا.


سها بهجت

السياحه

المواقع الاثريه

كورونا

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