مبادرات ميدانية لإدارة الشباب والطلاب بالمنيا لحملة إنت أقوى من المخدرات

نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عدد من الفعاليات بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية وبعض القرى ومواقف السيارات بالمحافظة ضمن حملة "إنت أقوى من المخدرات" للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر والذى توفره الدولة بالمجان .
قالت مارية نعيم مدير عام إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، إنه تم تنفيذ 13 مبادرة ميدانية خلال الفترة من 26 إلى 31 أغسطس، شملت قرى (الشرفا- نزلة حسين- صفط اللبن- البرجاية) ، كذلك لقاءات مباشرة مع المواطنين والشباب والسائقين بمناطق ( موقف سيارات مراكز جنوب المحافظة- موقف سيارات مراكز شمال المحافظة- ميدان بالاس- ميدان الساعة- ميدان الصهاريج – ميدان لبنان- ميدان عمر أفندى- ميدان شلبى - محطة الأتوبيس) .
وأضافت أنه تم تنفيذ المبادرات من خلال فريق شباب المتطوعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمنيا، وبإشراف مسئولى الصندوق وتم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا اثناء التعامل المباشر مع المواطنين.
وقال بلال شعبان منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمحافظة المنيا، إن الهدف من المبادرات الميدانية رفع الوعى لدى المواطنين والشباب بخطورة قضية الإدمان والمخدرات وتعريفهم ببعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بتعاطى المخدرات ، كذلك التعريف بطرق العلاج المجانى من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن على رقم 16023 حيث يتم العلاج مجانا و فى سرية تامة.
وأضاف أنه تم توزيع ملصقات خاصة بالحملة من قبل فريق شباب المتطوعين لتوعية المواطنين بخطورة تلك القضية الهامة، مؤكدا أن اللقاءات المباشرة يكون له رد فعل إيجابى على المواطنين.
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