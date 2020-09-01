اليوم السابع
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مايك بومبيو ينعى الرئيس الهندى السابق ويقدم التعازى لشعب الهند

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:03 م
مايك بومبيو ينعى الرئيس الهندى السابق ويقدم التعازى لشعب الهند مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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نعى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، الرئيس الهندي السابق براناب موخيرجي، قائلا: "كان لقيادته الحكيمة دور فعال في التقريب بين الولايات المتحدة والهند". وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "حزنت لسماع وفاة الرئيس الهندي السابق براناب موخيرجي، الذي كان لقيادته الحكيمة دور فعال في التقريب بين الولايات المتحدة والهند، نتقدم بأحر تعازينا لشعب الهند في هذا الوقت العصيب".

بومبيو
بومبيو

 

وأعلنت الهند، أمس الإثنين، عن وفاة رئيس البلاد السابق، براناب كومار مخرجى، عن عمر ناهز 84 عاما ، بعدما أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وبحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم، قال نجل الرئيس السابق، أبهيجيت مخرجى،: "بقلب ثقيل أبلغكم بأن والدي، فارق الحياة على الرغم من كل الجهود الجبارة التي بذلها الأطباء في المستشفى والصلوات التي أقامها الناس في كل أنحاء الهند! أشكركم جميعا.

فيما قال الرئيس الهندي الحالي، رام ناث كوفيند،: "لقد تلقيت بحزن نبأ رحيل الرئيس السابق براناب مخرجى. إن وفاته نهاية عصر. إنه كان عملاقا للحياة العامة، وخدم أمن الهند كحكيم حقيقي. الناس حزينون بخسارة أحد أبنائهم الأكثر جدارة. أعرب عن تعازيي لعائلته وأصدقائه وكل المواطنين".

وبراناب كومار مخرجي هو رئيس الهند الثالث عشر، ووزير المالية الهندي السابق وعضو حزب المؤتمر الحاكم في الهند ، وهو أول رئيس للهند من أصول بنغالية .


مايك بومبيو

وفاة الرئيس الهندى السابق

الخارجية الأمريكية

وزير الخارجية الهندي

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