اليوم السابع
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ماكرون يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:42 م
ماكرون يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب سمير حسنى

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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة تقديم الدعم للشعب اللبنانى، قائلًا: "فرنسا لن تدير ظهرها أبدا عن مساعدة لبنان"، كاشفا عن أن باريس نقلت 1000 طن من المساعدات إلى لبنان، منوها بأهمية إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت، وقال إن 

 

وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، أن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد، والتحقيق فى الانفجار يجرى بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية وهذا التعاون يجرى بشكل جيد، متابعا: "وقد حصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين الأجهزة".


ماكرون

لبنان

انفجار لبنان

اخبار لبنان

مرفأ بيروت

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