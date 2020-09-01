اليوم السابع
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ماكرون يتوقع فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الفاسدين

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:23 م
ماكرون يتوقع فرض عقوبات على الساسة اللبنانيين الفاسدين الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن من المحتمل فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها. وأضاف أنه سيتم تنسيق ذلك مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن الزعماء السياسيين اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة خبراء في الأسبوعين المقبلين وأنه يتوقع أن تبدأ الحكومة في تنفيذ خارطة طريق للإصلاحات في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية "ليس هناك شيك على بياض". وأضاف أنه إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات، ومنها مراجعة حسابات البنك المركزي ، خلال هذا الموعد المحدد ، فسيتم حجب المساعدات الدولية.


ماكرون

لبنان

الاتحاد الاوروبى

اخبار لبنان

الرئيس الفنرسى

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