اليوم السابع
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ماكرون: مؤتمر إقتصادى لدعم لبنان بمشاركة دول عربية وأجنبية نهاية 2020

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:12 م
ماكرون: مؤتمر إقتصادى لدعم لبنان بمشاركة دول عربية وأجنبية نهاية 2020 ماكرون وعون
رسالة بيروت إيمان حنا

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توجه الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، بالشكر إلى الرئيس ميشال عون ؛ خلال زيارته اليوم إلى قصر بعبدا.
 
وقال ماكرون، "كن على ثقة بأن فرنسا ستقف بجانب لبنان ولن نترك اللبنانيين فى هذا الظرف الصعب"، مضيفًا أن مساعدتنا لإزالة آثار الانفجار ستستمر بالتعاون مع الجيش اللبنانى.
 
وتحدث ماكرون، عن خطة لمساعدة المدارس والتخفيف من معاناة الطلاب واعتبر أن طرح الرئيس للدولة المدنية عاملا مهما يحد من المناقفات بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا: أن فرنسا تدعم كل الخيارات التى يتفق عليها اللبنانيون، وهناك مؤتمر اقتصادى يعقد آخر العام لدعم لبنان تشارك فيه دول عربية وأجنبية يندرج تحت خطة النهوض الاقتصادى.
 
وأكد ماكرون، أنه جاهز لإزالة أى عقبات دون تدخل فى الشئون الداخلية اللبنانية.
 
ومن جانبه جدد عون شكره للرئيس الفرنسى، لحضوره إلى لبنان والمساهمات التى قدمتها فرنسا.

ماكرون

ميشيل عون

لبنان

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