اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:57 م
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مئات اللبنانيين يتظاهرون فى ساحة الشهداء للمطالبة بحق ضحايا تفجير مرفأ بيروت.. فيديو

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:41 م
مئات اللبنانيين يتظاهرون فى ساحة الشهداء للمطالبة بحق ضحايا تفجير مرفأ بيروت.. فيديو تظاهرات لبنان
رسالة بيروت إيمان حنا

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ايمان-حنا

خرج المئات من اللبنانيين إلى الشوارع للتظاهر وصولاً إلى ساحة الشهداء بالتزامن مع احتفالية مئوية لبنان الكبير، مستغلين هذا الحدث الكبير للحشد وإيصال أصواتهم، وطالب المتظاهرين بحق شهداء المرفأ، حاملين لافتات تعبر عن غضبهم وتوضح مطالبهم.

وتحدث عدد من اللبنانيين واللبنانيات لـ"اليوم السابع" معربين عن أملهم فى تشكيل حكومة جديدة وجادة ترفع عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية وتقود لبنان للخروج من الأزمة الحالية.

وتحل مئوية دولة لبنان الكبير على وقع الغلاء المعيشي الصارخ وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. فتحوّلت الذكرى الاستثنائية، بعد انفجار الرابع من أغسطس المأسوي، من حدث مُبهج إلى تظاهرة جديدة في ساحة الشهداء، تحت شعار "غضب لبنان الكبير"، تمهيداً للاحتفال بولادة ثانية للبلاد، بعد خلاصها من الطغمة الحاكمة.

وتوجّهت مجموعة من المشاركين إلى أمام جدار العزل في محيط مجلس النواب، وبدأت برشق الحجارة باتجاه المبنى، مستهدفة عناصر قوى الأمن الموجودة هناك.

 

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