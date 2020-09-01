اليوم السابع
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لبنانيون يتجمعون أمام قصر الصنوبر مقر إقامة ماكرون للمطالبة بحقوقهم.. فيديو

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:55 م
لبنانيون يتجمعون أمام قصر الصنوبر مقر إقامة ماكرون للمطالبة بحقوقهم.. فيديو خلال التظاهرات
رسالة بيروت : إيمان حنا

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ايمان-حنا
 

احتشد عدد كبير من اللبنانيين أمام قصر الصنوبر الموجود به الرئيس الفرنسى ماكرون للمطالبة بحقوقهم، وإظهار غضبهم من النظام اللبنانى.

ومنذ قليل خرج المئات من اللبنانيين إلى الشوارع للتظاهر وصولاً إلى ساحة الشهداء بالتزامن مع احتفالية مئوية لبنان الكبير، مستغلين هذا الحدث الكبير للحشد وإيصال أصواتهم، وطالب المتظاهرين بحق شهداء المرفأ، حاملين لافتات تعبر عن غضبهم وتوضح مطالبهم.

وتحدث عدد من اللبنانيين واللبنانيات لـ"اليوم السابع" معربين عن أملهم فى تشكيل حكومة جديدة وجادة ترفع عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية وتقود لبنان للخروج من الأزمة الحالية.

وتحل مئوية دولة لبنان الكبير على وقع الغلاء المعيشي الصارخ وتردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية. فتحوّلت الذكرى الاستثنائية، بعد انفجار الرابع من أغسطس المأسوي، من حدث مُبهج إلى تظاهرة جديدة في ساحة الشهداء، تحت شعار "غضب لبنان الكبير"، تمهيداً للاحتفال بولادة ثانية للبلاد، بعد خلاصها من الطغمة الحاكمة.


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