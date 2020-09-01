كوشنر يؤكد موافقة إسرائيل على التفاوض حول خطة ترامب للسلام

كتب أحمد عرفة

قال جاريد كوشنر، كبير مستشارى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل إنجاز كبير للمنطقة، متابعا أن الإنجاز الذي حققناه يعطي أملا للناس في تغييرات مستقبلية. وأضاف كبير مستشارى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بقناة سكاى نيوز الإخبارية: اجتماعاتنا الأخيرة ركزت على إيجاد فرص جديدة لشعوب المنطقة، متابعا: سنبرم الكثير من الاتفاقات مع الإمارات.

ولفت جاريد كوشنر، إلى أن إسرائيل وافقت على التفاوض حول خطة الرئيس الأمريكى للسلام، موضحا أن السلام بين إسرائيل والإمارات في صالحهما.