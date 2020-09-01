كازاخستان تسجل 77 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في كازخستان تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 105 آلاف و872 حالة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.

وذكرت لجنة مكافحة فيروس كورونا بالحكومة الكازخستانية - في بيان اليوم /الثلاثاء/، نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه تم تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 59 حالة ظهرت عليهم أعراض المرض، و18 آخرين بدون أعراض.. مشيرة إلى تعافي 96 ألفا و899 شخصا، فيما بلغت الوفيات 1588 حالة.