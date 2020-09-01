اليوم السابع
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قيادى سابق بالإخوان يكشف تشتت وتفكك التنظيم بعد ضبط محمود عزت وعدم إعلان بديله

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:57 م
قيادى سابق بالإخوان يكشف تشتت وتفكك التنظيم بعد ضبط محمود عزت وعدم إعلان بديله طارق البشبيشى
كتب أحمد عرفة

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أكد طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة تعيش حالة تشتت كبيرة وتفكك ضخم بين أروقة التنظيم بعد القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، خاصة أن محمود عزت كان المسئول الأول للجماعة، وهو من يصدر كافة التعليمات للتنظيم.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن جماعة الإخوان أمام خيارين كلاهما مر الأول أن تعلن عن مرشد الإخوان البديل بعد القبض على محمود عزت، وبالتالي سيتم بعدها إلقاء القبض عليه فور الإعلان عنه.

وأوضح القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الخيار الثانى هو أن تعلن الجماعة عن مرشد لها من خارج مصر، ويكون غير مصرى وسيكون ذلك اعترافا رسميا من الجماعة بانهيار التنظيم وتفككه، لافتا إلى أن الارتباك داخل الجماعة الذى تشهده الآن أضعف التنظيم بشكل كبير.


الاخوان

محمود عزت

طارق البشبيشى

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