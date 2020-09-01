اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:37 م
خالد صلاح
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عودة أكثر من 500 لاجئ سورى من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:45 م
عودة أكثر من 500 لاجئ سورى من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية لاجئون سوريون
أ ش أ

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أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن 506 من اللاجئين السوريين (منهم152 امرأة و258 طفلًا)ـ عادوا خلال الـ24 ساعة الماضيةـ إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين. 
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء بأنه لم يتم رصد عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي إلى سوريا. 
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما وبلدتي مزرعة محمود والريحان بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا ، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة ناسفة.


سوريا

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اللاجئون السوريون

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