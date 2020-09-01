عودة أكثر من 500 لاجئ سورى من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن 506 من اللاجئين السوريين (منهم152 امرأة و258 طفلًا)ـ عادوا خلال الـ24 ساعة الماضيةـ إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء بأنه لم يتم رصد عودة أي لاجئين من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي إلى سوريا.
وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما وبلدتي مزرعة محمود والريحان بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا ، حيث تم اكتشاف وتدمير 43 عبوة ناسفة.
عودة أكثر من 500 لاجئ سورى من لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيةالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:45 م
لاجئون سوريون
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن 506 من اللاجئين السوريين (منهم152 امرأة و258 طفلًا)ـ عادوا خلال الـ24 ساعة الماضيةـ إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
النمسا تلقي القبض على لاجئ سوري بعد هجمات على زعيم يهودي ومعبدالإثنين، 24 أغسطس 2020 05:39 م
مطالب حقوقية بمحاكمة أردوغان عن جريمة الاتجار بالبشر تجاه اللاجئين السوريينالخميس، 13 أغسطس 2020 08:00 ص
"سلمان للإغاثة" يواصل تقديم الخدمات الطبية للاجئين السوريين بمخيم الزعترىالإثنين، 10 أغسطس 2020 02:11 م
6.25 مليون دولار من وكالة أمريكية لمساعدة 80 ألف نازح عراقى و22 ألف لاجئ سورىالإثنين، 20 يوليه 2020 04:47 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة