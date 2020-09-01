ضبط مركز دروس خصوصية بأسيوط مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مركز لتلقى الدروس الخصوصية بأسيوط، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط وجود مركز لتلقى الدروس الخصوصية بناحية منطقة أبوجبل ببندر ديروط .

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بإستهداف المركز وضبط (مالكته – حاصلة على دبلوم) وكذا ضبط (حاصل على بكالوريوس) حال قيامه بإعطاء درس خصوصى لـ(عدد 15 طالب) وتم صرف جميع الطلاب ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.