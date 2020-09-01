صور.. محافظة الإسكندرية تشن حملات مكبرة على بؤر نباشى القمامة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار الحملات المكبرة على بؤر النباشين بكافة أحياء المحافظة، لافتا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بشن حملات علي تلك البؤر لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة، مؤكدا أنه لا تهاون فى تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، فضلا عن متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية ، اليوم الى أن اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم، قد شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومطاردة النباشين والفريزة، وكذا الرقابة على الأسعار والأسواق وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ( 4) محاضر مخالفة بيئية والتحفظ على عدد ( 5) سيارات قلاب محملة بمخلفات وأعمال الفريزة وتم تحرير محاضر للمخالفين،

كما تم تحرير عدد (3)محاضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير عدد (3) محاضر مخالفة اشتراطات صحية، وإعدام كمية ( 35 كجم ) مواد غذائية تالفة، وسحب عدد (5 )عينات مواد غذائية، وتحرير عدد ( 3 ) محاضر عدم اعلان اسعار، وتحرير عدد ( 6 ) محاضر غلق ادارى، وتحرير عدد ( 6 ) محاضر مخالفة اشتراطات صحية أمن صناعى.



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن



حملة لضبط النباشن