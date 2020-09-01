صور.. ضبط أدوية مهربة ومحظور بيعها بالأسواق فى الغربية

الغربية _ مصطفى عادل

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديريه التموين بقيادة، المهندس محمد أبو هاشم، حملة مكبرة لضبط سوق الدواء.

وأسفرت الحملة عن ضبط مكان غير مرخص بحي طنطا اول به كميه كبيره من الالبيومين البشرى ومزيبات الجلطات والمحاليل وأدويه مسببه للإجهاض محظور بيعها خارج المستشفيات وأدويه منتهية الصلاحية وأدوية مهربة وغير مسجلة وأدوية تامين صحى وأدويه مؤثرة على الحاله النفسية الجدول التانى والأول بكميات 171 زجاجه و619 زجاجه محلول وشراب و 169 امبول و 15 شريط، وتم قيد المحضر برقم 20802 لسنه 2020 جنح أول طنطا، وبلغت القيمه التقديريه للمضبوطات حوالى 200 الف جنيه.

جاء ذلك بناء على توجيهات هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربيه بضبط سوق الدواء. وإستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على سوق الدواء وشركات المستلزمات الطبية، حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

ووجه الدكتور عبد الناصر كل الشكر لإدارة التفتيش الصيدلي والقائمين بالحملة، الدكتورة منى شبل، مدير التفتيش الصيدلى، والدكتور هيثم غرابه، مفتش الصيدليات، وياسر مراد ومحمد الشيخ مفتشا التموين.