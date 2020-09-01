صور.. بدء أعمال اللجنة الفنية لدراسة تنفيذ مشروع الحماية بشاطئ النخيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى العجمى بالإسكندرية عن متابعة قطاع منطقة 6 أكتوبر، لأعمال دراسة حماية شاطئ النخيل، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد موسى رئيس حى العجمى، بمتابعة جميع الأعمال التى تتم بنطاق قطاعات الحى المختلفة، حيث قام قطاع أكتوبر بمتابعه أعمال قياس المناسيب الهندسية لبدء أعمال الحمايه بشاطي النخيل.

من جانبه قال اللواء محمد الجمال، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات المستأجرة لشاطئ النخيل، إنه تم بدء أعمال اللجنة الفنية المشكلة من كافة الجهات المعنية بأزمة شاطئ النخيل، برئاسة وزارة الموارد المائية و جهاز حماية الشواطئ ومحافظة الإسكندرية لدراسة أفضل الحلول الهندسية لحل تلك الأزمة .

وأوضح اللواء محمد الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أعمال تلك اللجنة تستغرق 3 أِشهر، تقوم خلالها بدراسة أسباب مشكلة ارتفاع أعداد الغرقى بالشاطئ، والوضع الهندسي لحواجز الأمواج، ورفع تقرير مفصل يشمل أسباب المشكلة وآليات حل وإصلاح حواجز الأمواج اذا كانت المشكلة ترجع إلى عيب فى وضع حواجز الأمواج، مؤكدا أن الجمعية فى انتظار التقرير الفنى للجنة المشكلة و التى سوف تحدد أسباب المشكلة ووضع آليات الحل.

وحول أزمة تمويل أعمال إصلاح حواجز الأمواج، أكد اللواء محمد الجمال أن الجمعية ليس لديها أزمة تمويل ولديها اشتراكات الوحدات السكنية، والتى سيتم من خلالها تمويل أعمال الاصلاح، بالإضافة الى وضع تصميم جديد للشاطئ يجعله فى مصاف الشواطئ السياحية بمصر نافيا ما أشيع حول جمع أموال من الوحدات السكنية لاصلاح الشاطئ، مؤكدا على أنه كلام عار تمام من الصحة.

وحول البدء فى أعمال إصلاح حواجز الأمواج و إقامة بوابات خارجية، قال "محمد الجمال" إن الأمر يتوقف على الانتهاء من الانتخابات التكميلية بمجلس إدارة الجمعية، حيث أن المجلس الحالى هو مجلس تيسير أعمال فقط، وجارى استكمال المقاعد الشاغرة بالمجلس بإجراء انتخابات تكميلية خلال شهر، وعليه سيتم البت بالقرارات و الاعتمادات المالية بشكل رسمى، كما سيتم توقيع بروتوكول تفاهم مع محافظة الإسكندرية حول وضع الشاطئ و الجمعية فى شهر يناير القادم وبعد ذلك سيتم البدء فى تنفيذ البوابات الخارجية لمدينة النخيل.

ويعد شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية، أحد الشواطئ التى اشتهرت بارتفاع حالات الغرق بها على مدار العشر سنوات الماضية، ففى كل صيف تأتى النسبة الأكبر من عدد الغرقى بشواطئ الإسكندرية، من شاطئ النخيل.



شاطئ النخيل (1)



شاطئ النخيل (2)



شاطئ النخيل (3)