شطة" يبحث إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم بجامعة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، محمد عبد المنعم "شطة" لاعب النادي الأهلي والمدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ومدير اكاديميات النادي لكرة القدم، وحمادة مرزوق مدير فروع الاكاديمية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك لبحث إمكانية إنشاء فرع لأكاديمية النادي الأهلي بالجامعة، وبحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، الدكتور أشرف أبو الوفا والدكتور يحي ثابت بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد السيد ماندو مدرب منتخب الجامعة لكرة القدم، ومحمد خلف الحارس السابق لنادي اتحاد الشرطة .

وخلال اللقاء رحب الدكتور أحمد عزيز بضيف الجامعة الذي يمثل أحد الشخصيات الرئيسية في تطوير ودراسة كرة القدم في إفريقيا، إلى جانب كونه من أفضل لاعب وسط دفاعي في مصر خلال السبعينات وفاز ببطولة الدوري المصري وكأس مصر أكثر من 10 مرات، موضحاً أن إنشاء فرع لأكاديمية النادى الأهلي يعد إضافة قوية للجامعة، لدورها الهام في إعداد أجيال من لاعبي كرة القدم المؤهلين فنياََ وبدنياََ وذهنياََ وفق برامج تربوية وثقافية ورياضية متطورة، وذلك علي أيدي فريق من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال.

ومن جانبه أشاد " شطة " بتاريخ وعراقة الجامعة كبيت خبرة متخصص في كافة المجالات والأنشطة، معرباً عن سعادته بهذا بالتعاون المثمر والمميز الذي سيضيف للأكاديمية فرعاََ جديداََ، حيث ان عدد فروع الأكاديمية 17 فرع فى مختلف المحافظات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، بالإضافة إلى التجهيز والتحضير لافتتاح فروع أخرى فى بعض المحافظات، وكذلك جاري دراسة إنشاء فروع جديدة للأكاديمية بالدول العربية الشقيقة بناء على طلب أكثر من دولة عربية.

وأضاف "شطة"، أن الأكاديمية تقوم بتعليم أسس كرة القدم وفق الأنظمة الحديثة وتأهيل اللاعبين للالتحاق بمدرسة الكرة بالنادى الأهلى، حيث تم تصعيد 265 لاعب من مختلف الفروع ومن مختلف المراحل السنية لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، لافتاً إلى أن الاكاديميات تضم 9000 لاعب، و250 مدرب ومتخصص يقوموا بتقديم كافة الإمكانيات والخبرات لإكساب النشء الروح الرياضية ومبادئ وقيم النادي الأهلي.