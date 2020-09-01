سهرة غنائية مع وردة الجزائرية في أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة كل من عازف القانون ماجد سرور وعازف الكمان دكتور إيهاب عبد الحميد، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، بالإضافة إلى منوعات غنائية لكبار الملحنين والمطربين.
وأشارت دار الأوبرا بالإسكندرية إلى أنه سوف يحيي الفاصل الأول من الحفل نجوم الفرقة السيد وهب الله، إسلام مرسى، كريم زيدان، هايدى، شروق شريف حيث يقدمون مجموعة من أجمل الأغاني منها.. يا زايد في الحلاوة.. على الرملة.. عايز أروح.. ماسكة عودي.. يا صلاة الزين.. اوعدك. وبالفاصل الثانى من الحفل تشارك نجمة الأوبرا الفنانة إيمان عبد الغني بباقة متميزة من أجمل أغنيات الفنانة الراحلة أبرزها اشتروني.. يا نخلتين في العلالي.. لو سألوك.. حلاوة الحلوين.. مسا النور والهنا.
و فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.
وكانت دار أوبرا الإسكندرية قد نظمت حفلا فنيا لفرقة الحضرة الصوفية للإنشاد الديني حيث تجسد الفرقة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الإبتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى .. تضمن برنامج الحفل مقتطفات من القصائد الصوفية منها القصيدة المحمدية.. يا جمال الوجود.. يا رسول الله يا حبيبي.. نحن في ساحة الحسين نزلنا.. ياسعد من رأك يا تهامي.. يا من له سجد البعير توددا.. أحبك حبين..إذا ذكرتك.. يا رايح المدينة سلم لي على النبي.. يا ساكني البطحاء..مدد يا سيدة..جزاك الله يا مختار عنا..زهراء يا زهراء.. بالإضافة الى وصلة من الذكر فى حب رسول الله.
ومجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى ،تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الإشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي ، الحلاج ، ابن الفارض وغيرهم ، قدمت المجموعة العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة .
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