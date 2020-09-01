سهرة غنائية مع وردة الجزائرية في أوبرا الإسكندرية الخميس المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر في الثامنة من مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة كل من عازف القانون ماجد سرور وعازف الكمان دكتور إيهاب عبد الحميد، يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، بالإضافة إلى منوعات غنائية لكبار الملحنين والمطربين.

وأشارت دار الأوبرا بالإسكندرية إلى أنه سوف يحيي الفاصل الأول من الحفل نجوم الفرقة السيد وهب الله، إسلام مرسى، كريم زيدان، هايدى، شروق شريف حيث يقدمون مجموعة من أجمل الأغاني منها.. يا زايد في الحلاوة.. على الرملة.. عايز أروح.. ماسكة عودي.. يا صلاة الزين.. اوعدك. وبالفاصل الثانى من الحفل تشارك نجمة الأوبرا الفنانة إيمان عبد الغني بباقة متميزة من أجمل أغنيات الفنانة الراحلة أبرزها اشتروني.. يا نخلتين في العلالي.. لو سألوك.. حلاوة الحلوين.. مسا النور والهنا.

و فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.