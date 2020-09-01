اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سكرتير مساعد محافظة سوهاج يتفقد المشروعات الإنتاجية بأخميم.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:59 م
سكرتير مساعد محافظة سوهاج يتفقد المشروعات الإنتاجية بأخميم.. صور السكرتير المساعد يتفقد المشروعات الإنتاجية بأخميم
سوهاج ـ محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، مشروعي "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق " بمركز أخميم، يرافقه الدكتور إسلام زيدان المشرف على المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات والوقوف على آخر التطورات بها.

واستمع السكرتير المساعد خلال الجولة لشرح مفصل عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروعات الإنتاجية، مشيدا بالتطور الملموس والتقدم في إنتاج وإيراد تلك المشروعات، موجها الشكر للعاملين على مجهوداتهم المبذولة؛ لتوفير الاكتفاء الذاتي للمواطن السوهاجي من تلك المنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة للسوق، وتوزيع الفائض على المحافظات المجاورة، ليكون عائد اقتصادي مهم لسوهاج.

 

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات اخميم الانتاجية (1)
 
 
 
السكرتير المساعد يتفقد مشروعات اخميم الانتاجية (3)
 
 
 
السكرتير المساعد يتفقد مشروعات اخميم الانتاجية (4) (1)
 
 
 
السكرتير المساعد يتفقد مشروعات اخميم الانتاجية (4)

سوهاج

اخبار سوهاج

مشروعات إنتاجية

اخميم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة