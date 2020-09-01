سكرتير مساعد محافظة سوهاج يتفقد المشروعات الإنتاجية بأخميم.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

تفقد مدحت القاضي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، مشروعي "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق " بمركز أخميم، يرافقه الدكتور إسلام زيدان المشرف على المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج؛ لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات والوقوف على آخر التطورات بها.

واستمع السكرتير المساعد خلال الجولة لشرح مفصل عن أهم التطورات وما تم من إنجازه بالمشروعات الإنتاجية، مشيدا بالتطور الملموس والتقدم في إنتاج وإيراد تلك المشروعات، موجها الشكر للعاملين على مجهوداتهم المبذولة؛ لتوفير الاكتفاء الذاتي للمواطن السوهاجي من تلك المنتجات بأسعار مناسبة ومنافسة للسوق، وتوزيع الفائض على المحافظات المجاورة، ليكون عائد اقتصادي مهم لسوهاج.