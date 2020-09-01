سقوط عامل وراء سرقة 163 ألف جنيه من محل بحدائق القبة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة المباحث بالقاهرة، من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل محل تجارى بحدائق القبة، وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مبلغ مالى قدره (163700 جنيه) من داخل درج المكتب بمحل لتجارة الهواتف المحمولة الكائن بدائرة القسم والتابع للشركة عمله. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بالمحل - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل درج مكتب المحل وإحتفاظه بنسخة من مفاتيح المحل فخطط لارتكاب الواقعة، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى المشار إليه عقب انصراف العاملين به ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.