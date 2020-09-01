اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالنزهة

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:39 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالنزهة سرقة سياره_ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة النزهة باكتشاف أحد المواطنين بالمعاش، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر سرقة سيارته وبداخلها عدد 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " حال توقفها بدائرة القسم، وتلقيه اتصالا هاتفيا من رقم محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى 30 ألف جنيه نظير إعادة سيارته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قسم مكافحة سرقات السيارات من العثور على السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة المرج .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية اثناء حضورهما لاستلام المبلغ المتفق عليه وبحوزتهما ( الهاتف المحمول المستخدم فى المساومة – سلاح أبيض ) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب (المفتاح المصطنع ) ومساومة المجنى عليه على النحو المُشار إليه.

بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الإسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وإرتكابهما واقعة سرقة سيارة أخرى مبلغ عنها.

بارشادهما تم ضبط ( السيارة المستولى عليها الثانية بمكان إخفائها ، 2 جهاز كمبيوتر " لاب توب " ) المستولى عليهما من المجنى عليه الأول ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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