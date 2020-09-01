زراعة الدقهلية: تسليم 617 جهاز تابلت للإدارات المختلفة لمنع التلاعب بالمستلزمات

الدقهلية - فريق المحافظات

سلم المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، اليوم مكينة الجمعيات الزراعية بالدقهلية بجميع القطاعات الإصلاح والاستصلاح الإئتمان لإعلن البدء فى ميكنة جميع الإدارات الزراعية، بعدد 617 جهاز تابلت و617 ماكينة p o sصرف نقاط البيع.

كما أعلن عن بداية التدريب على الأجهزة لجميع مديرى الجمعيات، وقد كلف المهندس فوزى الحضرى مدير المشروع بمتابعة التدريب العملى لجميع العاملين بالمشروع، وانطلاق مكينة الجمعيات الزراعية بالدقهلية، حيث بلغ عدد الحائزين 682 الف حائز، وقد تم التسجيل على المنظومة 612 ألف حائز، وتم طباعة 400 ألف كرت وموجودة بالبنك الزراعى بالقرية.

وتم مكينة مديرية الزراعة والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح بعد 78 جهاز ديسك توب ، وتم تدريب عدد 109 متدرب عليهم على أعلى مستوى .

وأشار وكيل الوزارة إلى ان مميزات كارت الفلاح، هى "توحيد كافة الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع " مثل " الحيازة الزراعية ، وتسليم المزارع كافة مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات ، استلام السلف الزراعية ، تحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية ، الاستفادة من منظومة الرعاية الصحية ، الاستفادة من منظومة التكافل ، والقضاء على أشكال الفساد ، منع التلاعب فى مستلزمات الإنتاج " .