اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا اليابانية مع اقتراب إعصار ميساك

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 05:32 ص
رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب جزيرة أوكيناوا اليابانية مع اقتراب إعصار ميساك إعصار
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ضربت أمطار غزيرة ورياح خطيرة جزرا في جنوب اليابان اليوم مع اقتراب إعصار ميساك من المنطقة.
 
وحثت السلطات السكان على الانتقال إلى مبان متينة، حيث حذرت من رياح عنيفة وعواصف قياسية وأمواج عالية وفيضانات.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في جزيرة أوكيناوا.
 
وأوضحت أن الإعصار مايساك جلب عواصف تصل سرعتها إلى 196 كيلومترا في الساعة إلى جزيرة كومي، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 33 ألف منزل في أوكيناوا وكومي.
 
ويتوقع أن تتسبب العاصفة في إلغاء 238 رحلة جوية في منطقة أوكيناوا اليوم بعد أن تم إلغاء إجمالي 266 رحلة جوية في اليوم السابق

أمطار غزيرة

اليابان

إعصار ميساك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة