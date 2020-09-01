"رى الشرقية" يعلن خطتها لتأهيل وتطبين 72 ترعة بطول 300 كم

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية، أنه بصدد تأهيل 72 ترعة بأطوال 300 كم داخل محافظة الشرقية ، وذلك ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، والذى سينفذ خلال عامين الماليين 2020 / 2021 و 2021/2022 ، لما له من مردود فى توفير المياه وسهولة وصولها إلى النهايات، وكذلك توفير نفقات الصيانة وزيادة مساحة جسور الترع والتى يمكن دراسة أى مقترح لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للحفاظ عليها من التعديات .

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالشرقية أنه للمحافظة على هذه الترع من عدم إلقاء قمامة أو مخلفات فإن الأمر يحتاج إلى عمل منظومة قمامة على الترع وخصوصاً التى سوف ينفذ بها التأهيل، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية والرى بالتنسيق مع وزارة الزراعة قامت بتشجيع المواطنين على إستخدام الرى الحديث بدلاً من الرى الغمر ترشيداً لإستهلاك المياه وماله من فوائد على المنتفعين بنسبة تصل إلى 30 % ، وكذلك تساعد فى توفير العمال والأسمدة ومساحة الأرض، مؤكداً ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الموارد المائية وحسن إدارتها والحفاظ عليها من التعديات .