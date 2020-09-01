روسيا تنفي مزاعم الناتو بشأن انتهاك طائرة من "سو 27" الحدود الدنماركية

وكالات

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مزاعم حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن انتهاك طائرة روسية من طراز "سوخوي 27" الحدود الدولية للدنمارك.

وجاء في بيان للدفاع الروسية: إن "وزارة الدفاع الروسية تنفي بيان حلف شمال الأطلسي المتعلق بانتهاك طائرة روسية من طراز "سوخوي 27" الحدود الدولية للدنمارك في 28 أغسطس/آب 2020".

وأضافت الدفاع الروسية، أن "المقاتلة الروسية من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي بأسطول البلطيق أقلعت للتعرف واعتراض قاذفة استراتيجية من طراز "بي 52 إتش"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية لمنعها من اختراق الحدود الروسية".

كما شدد البيان على أن المقاتلة الروسية رافقت الطائرة الأمريكية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

كان المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع قال في وقت سابق، "إنه في يوم 28 أغسطس قامت طائرتان من طراز "سو-27" من القوات الجوية لأسطول البلطيق باعتراض هدف جوي يقترب من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق".

وذكر البيان، أن "الرحلة الكاملة للمقاتلات الروسية سو -27 تمت وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي"، مضيفا أنه "لم يُسمح للطائرة الأمريكية بانتهاك حدود الدولة الروسية".