رئيس جامعة سوهاج يكرم الطلاب المشاركين ببرنامج تدريبى عن المساواة بين الجنسين

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج 23 طالبا وطالبة من كلية التربية لإجتيازهم الدورة التدريبية التي نظمتها وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك تحت عنوان (رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين).

وخلال اللقاء أكد رئيس الجامعة أهمية مثل تلك التدريبات للطلاب في المرحلة الجامعية لإكسابهم الكثير من الخبرات والمهارات اللازمة لهم في حياتهم العملية والاجتماعية فيما بعد، مضيفاً أن الدورة اهتمت بوضع وترسيخ مفاهيم أساسية ومجتمعية خاصة بقيم التعامل مع المرأة والأسرة بشكل عام، وأيضا التعرف على كيفية سد الثغرات الأخلاقية التي قد تكون مؤثرة بشكل سلبي في شخصية ونفسية النشئ وفقا لمعتقدات خاطئة، كما تحدث رئيس الجامعة مع الطلاب المشاركين في الدورة عن مدى الإستفادة التي عادت عليهم من التدريب وانعكاسها على شخصياتهم وحياتهم بشكل عام.

وأشادت الدكتورة رهام فاروق مدير وحدة العنف ضد المرأة، بالدعم الكامل من جانب قيادات الجامعة لتيسير تنفيذ البرنامج التدريبي للطلبة، موضحة أن التدريب استمر لمدة يومين، وقد حاضر به نخبة متخصصة من المدربين بهيئة كير الدولية، لافتة إلى أنه تم إختيار الطلبة المشاركين من خلال إجراء مقابلات شخصية لتحديد مدى مناسبتهم وفقا لمعايير خاصة بالبرنامج التدريبي.