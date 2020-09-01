اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنى سويف يكشف عن تعيين خريجى كلية علوم الإعاقة بمركز تأهيل الأطفال

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:02 م
رئيس جامعة بنى سويف يكشف عن تعيين خريجى كلية علوم الإعاقة بمركز تأهيل الأطفال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن سعادته برئاسته جامعة يكون فيها كلية علوم الإعاقة وهى الفريدة، وهى أول جامعة، مؤكدا تقديم كل الدعم لهم، ومستعدون لأى دعم مادى.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه أول مركز قومى لتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأوائل يعينون معيدين، والآخرين سيتم تعيينهم في ذلك المركز.

من جانبها، كشفت رضوى محمد إحدى طلاب المشروع البحثى بجامعة بنى سويف، لأول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات، إنه في ظل أزمة كورونا عن طريق مساعد أطفال التوحد وعدم نزولهم من منازلهم وقت الحظر باستخدام التطبيق، كما يتم حل مشكلتهم وكيفية البحث عنهم.

وذكرت أن التطبيق يبحث درجة التوحد عند الطفل، وأساليب العلاج بعيدا عن الأساليب التقليدية، مشيدة بمساعدة رئيس جامعة بنى سويف بالموافقة على تسجيل المشروع بثلاث لغات بمركز الترجمة بالجامعة.

وكان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، استقبل اليوم، فريق المشروع البحثى لطلاب قسم التوحد بكلية ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك فى إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم، حيث قام الطلاب بإعداد مشروع تخرج يتضمن أول تطبيق إلكترونى على مستوى الجامعات المصرية لخدمة أطفال التوحد وللمساهمة فى توعية ودعم ومساندة أولياء أمورهم.


رئيس جامعه بنى سويف

اطفال الاعاقه

التوحد

تاهيل الاطفال

ذوى الاعاقة

بنى سويف

كلية علوم الاعاقة

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة بنى سويف: بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة الوادى الجديد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:21 م

رئيس جامعة بنى سويف: فتح حضانة الروضة بكلية رياض الأطفال وتطبيق الإجراءات الاحترازية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:14 م

رئيس جامعة بنى سويف يكرم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة ويشاركهم فرحة النجاح

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:47 م

رئيس جامعة بنى سويف يتابع تفعيل "بصمة الوجه" لحضور وانصراف الموظفين

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:00 م

رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:50 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة