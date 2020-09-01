رئيس جامعة بنى سويف يكشف عن تعيين خريجى كلية علوم الإعاقة بمركز تأهيل الأطفال

كتب أحمد عبد الرحمن

أعرب الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن سعادته برئاسته جامعة يكون فيها كلية علوم الإعاقة وهى الفريدة، وهى أول جامعة، مؤكدا تقديم كل الدعم لهم، ومستعدون لأى دعم مادى.

وكشف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه أول مركز قومى لتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأوائل يعينون معيدين، والآخرين سيتم تعيينهم في ذلك المركز.

من جانبها، كشفت رضوى محمد إحدى طلاب المشروع البحثى بجامعة بنى سويف، لأول تطبيق لأطفال التوحد على مستوى الجامعات، إنه في ظل أزمة كورونا عن طريق مساعد أطفال التوحد وعدم نزولهم من منازلهم وقت الحظر باستخدام التطبيق، كما يتم حل مشكلتهم وكيفية البحث عنهم.

وذكرت أن التطبيق يبحث درجة التوحد عند الطفل، وأساليب العلاج بعيدا عن الأساليب التقليدية، مشيدة بمساعدة رئيس جامعة بنى سويف بالموافقة على تسجيل المشروع بثلاث لغات بمركز الترجمة بالجامعة.

وكان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، استقبل اليوم، فريق المشروع البحثى لطلاب قسم التوحد بكلية ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك فى إطار مناقشة مشروعات التخرج الخاصة بالقسم، حيث قام الطلاب بإعداد مشروع تخرج يتضمن أول تطبيق إلكترونى على مستوى الجامعات المصرية لخدمة أطفال التوحد وللمساهمة فى توعية ودعم ومساندة أولياء أمورهم.