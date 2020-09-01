رئيسة القومى للمرأة تستقبل مريم خليفه الكعبي نائب رئيس بعثة الإمارات

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في مكتبها مريم خليفه الكعبي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات والقائم بالأعمال في القاهرة، للتعرف على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالسيدة مريم خليفه الكعبي في المجلس، مؤكدة على متانة العلاقه القائمة بين مصر و دولة الإمارات الشقيقه والمستمرة على مدار عقود طويلة .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ايمان القيادة السياسية بدور المرأة وقدراتها وإعطائها الفرصة المناسبة هو عامل أساسي في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى حجم الدعم الذي تتلقاه المرأة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي ساند المرأة بقوه منذ فترة توليه رئاسة الجمهورية وعن اقتناع وإرادة سياسية حقيقية وحرص على تمكينها ودعم وصولها للمواقع القيادية المختلفة والتى لم تصل اليها من قبل .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود العظيمه التى تقوم بها دولة الامارات في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات واعطائها الفرصة الحقيقية لإثبات ذاتها وامكانياتها ، معربه عن فخرها بما وصلت له المرأة الاماراتية خلال الفتره الماضية وهو ما يعد فخر لكل نساء العرب .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي والتى تستضيف مصر مقرها الدائم، معربه عن امنيتها ان تحقق المنظمة اهدافها وان يكون لها دورا مركزيا في تعزيز دور منظمة التعاون الاسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التى ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الاعضاء ، معربة عن املها في تنسيق الجهود للعمل داخل المنظمة .

من جانبها استعرضت السيدة مريم خليفه الكعبي نائب رئيس البعثة الامارتيه والقائم بالأعمال سبل التعاون بين الجانبين في مجال المراه ، مشيره الي جهود دولة الأمارات لتمكين المرأة ورفع كفاءتها ومنحها الثقة اللازمة للقيام بدور كبير في المجتمع ، مشيرة ان القياده السياسية في الإمارات مؤمنه بقدرات المرأة الإماراتيه وحقها في منحها الفرصه بإعتبارها نصف المجتمع ومربيه لنصف الآخر ، مؤكده على اهمية دور الدوله في رفع الوعى لدى افراد المجتمع بقضية تمكين المرأة ، .

وأكدت مريم خليفه الكعبي عن العلاقة التى تجمع الامارات بأم الدنيا مصر هى علاقة صداقة ومحبه وتقدير واعتزاز ، مشيرة إلى أن الشعب الاماراتي يحمل كل مشاعر الود والاحترام للاشقاء المصريين الذين ساندوا دائما دولة الامارات و دعموا نهضتها حتي استطاعت الوصول الى المكانة التى وصلت اليها في الوقت الحالي .