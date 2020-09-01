جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط ونائبه للاطمئنان على سير امتحانات الدراسات العليا

فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة المستمر فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها إدارة الجامعة وعدم التهاون في هذه الإجراءات للتصدي والوقاية من فيروس كورونا المستجد وذلك تزامنا مع انطلاق امتحانات الدراسات العليا " دبلوم _ماجستير _دكتوراة " وذاك منذ دخول الطلاب من بوابات الجامعة وحتى وصولهم للجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بكلية الآداب للاطمئنان على انتظام امتحانات الدراسات العليا في يومها الأول والتي رافقه فيها الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وكان في استقبالهم الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب ، والدكتور محمد أبو رحاب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور معتمد سليمان رئيس قسم الدراسات الإسلامية ، و الدكتور محمود عبد المعطى الأستاذ بقسم اللغة العربية بالكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة مقر العيادة الطبية بكلية الآداب و التي وفرتها الجامعة تحسبناَ لوقوع أى حالات مرضية أو حالات الاشتباه بين الطلاب بما يحافظ على سلامة و صحة أبناءنا الطلاب.

و أعرب رئيس الجامعة عن اطمئنانه لحسن سير العملية الإمتحانية و انتظامها خلال الفترة القادمة في ظل الإعداد الجيد و الدقة في الالتزام بالضوابط و المعايير الوقائية ، مشدداَ على توفر كافة سبل الدعم و الرعاية لابناءنا الطلاب.

وأطمئن الدكتور أحمد المنشاوي خلال جولته التفقدية لإن طلاق أعمال الإمتحانات التى تضمنت كذلك زيارته لكلية الفنون الجميلة و التى أستقبله خلالها الدكتور منصور المنسي الأستاذ بقسم النحت، والدكتور محمد حلمي وكيل كلية للدراسات العليا والبحوث.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بما شهده خلال الجولة من أعلى درجات الالتزام في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية داخل الكليات و التي تضمنت توزيع مطهر أيدي ومعقم و التأكد من سلامة المدرجات و التهوية السليمة مع توافر المراوح و التكييفات وتوافر كواشف حرارية للطلاب إضافة إلى وضع أرقام الجلوس في أكياس بلاستيكية وترك معقد شاغراً بجوار وخلف كل ممتحن ، مشيدا بالوعي لدى طلاب الجامعة في التزامهم بارتداء الكمامات و بإرشادات خط سيره وتركهم لمسافة بينية كافية بين بعضهم وذلك منعاً لتفشى العدوى وتخفيف حدة انتشارها.