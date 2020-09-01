جامعة فيرونا الإيطالية تبدأ اختبار أول لقاح محلى على 70 متطوعا ضد كورونا

كتبت فاطمة شوقى

أعلن رئيس جامعة فيرونا بيير فرانشيسكو نوتشيني أن اختبار أول لقاح إيطالي بالكامل ضد كورونا أصبح جاهزاً.

وأضاف نوتشيني خلال مؤتمر صحفي، أنه "تم تحديد موعد إعطاء الجرعة الأولى في الـ7 من سبتمبر المقبل في مستشفى بورجو روما الكائنة في المدينة، وتوقع أن "يعطي اللقاح قوة مناعية ويكسب حامله قدرة مقاومة ممتازة"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وذكر رئيس الجامعة أن "التجربة ستشمل حاليًا 70 متطوعًا، وستشمل الجرعة الأولى 3 أشخاص فقط"، واستدرك "لكن يبدو أن أعداد المتطوعين المهتمين بتجربة اللقاح المصنوع في إيطاليا تميل إلى الزيادة، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يتصلون للمشاركة بالتجربة".

وأوضح نوتشيني أنه "منذ بدء انتشار الوباء، كانت جامعة فيرونا في طليعة الدراسات والأبحاث بمختلف المجالات، بدءًا من التشخيص إلى العلاج، مرورا بالتعاون الأخير مع مستشفى سبالانزاني في روما لتجربة (Grad-CoV2) على الإنسان، وهو اللقاح الإيطالي المرشح ضد فيروس (SARS-CoV-2) المسبب لكوفيد 19".

وأشار عميد جامعة فيرونا الى أنه "تم في الواقع مركز الأبحاث السريرية التابع لمستشفى فيرونا التعليمي لتقديم مساهمته في تحديد بروتوكول الدراسة وفي تنفيذ المرحلة السريرية للبحث"، مبينا أنه "لقاح تم تحضيره، إنتاجه محليا وحظي ببراءة اختراع من قبل شركة (ReiThera) الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية".

وذكر أن "اللقاح اجتاز الاختبارات قبل السريرية التي تم إجراؤها في المختبر وعلى نماذج حيوانية"، والتي "سلطت الضوء على استجابة مناعية قوية يسببها اللقاح وقدرة مقاومة جيدة، وبالتالي الحصول على الموافقة على المرحلة الأولى من التجارب على الإنسان البشرية من قبل المعهد العالي للصحة، وكالة الأدوية الإيطالية واللجنة الوطنية الأخلاقية لحالة طوارئ كوفيد 19".