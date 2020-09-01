جامعة الإسكندرية تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من التنسيق اليوم

الإسكندرية - أسماء على بدر

تستعد جامعة الإسكندرية، لاستقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، والتى أعلن عنها الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والتى تبدأ اليوم الثلاثاء، وحتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر، ولمدة 5 أيام، وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية، على النحو التالى الشعب العلمية 317 درجة لكلا الشعبتين "علوم ورياضة" بنسبة 77.40%، وذلك لنحو 194448 طالبًا، والشعبة الأدبية 278 درجة أى بنسبة 67.80%، وذلك لنحو 60064 طالبًا، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب حوالى 254512 طالبا.

وكان الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، أعلن تخصيص 7 معامل كمبيوتر مجانًا للطلاب لتسجيل رغباتهم موزعة بكليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية، خلال تصريحه، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى.

وأشار الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى تجهيز معامل للحاسب الآلى بالكليات السبعة بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلًا عن واجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم فى تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.