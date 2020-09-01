ثانيا: استئناف الفصول الدراسية في نظام التعليم المدرسي ومرحلة ما قبل المدرسة وتنظيم العملية التعليمية وفقا للمباديء التوجيهية التي أعدتها وزارة التعليم والعلوم ووزارة الصحة لبدء نظام ما قبل المدرسة والتعليم المدرسي في العام الدراسي 2020-2021 في ظروف تفشي فيروس كورونا.

ثالثا: يوصي وزير الصحة البلغاري بمواصلة العمل عن بعد. ويجب استمرار عمل هيئات الإدارة الجماعية والموظفين، إذا أمكن، عن بعد (العمل في المنزل/ العمل عن بعد) أو لتحديد ساعات العمل بدوام مختلف.