أصدر وزير الصحة البلغارى كوستادين انجيلوف ثلاثة أوامر جديدة بخصوص قرار مجلس الوزراء بتمديد الحالة الوبائية الطارئة حتى نهاية سبتمبر الجارى، وأوردت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الثلاثاء هذه الأوامر؛ أولا: إلغاء اختبار /بي سي آر/ السلبي ومتطلبات الحجر الصحي للوافدين من بعض الدول، إذ ألغت السلطات الوصفات الطبية الصادرة بشأن الحجر الصحي للأشخاص الذين وصلوا إلى بلغاريا بدون الحاجة إلى تقديم وثيقة تثبت عدم إصابتهم بكوفيد-19 في الفترة من 20 إلى 31 أغسطس الماضي.
ثانيا: استئناف الفصول الدراسية في نظام التعليم المدرسي ومرحلة ما قبل المدرسة وتنظيم العملية التعليمية وفقا للمباديء التوجيهية التي أعدتها وزارة التعليم والعلوم ووزارة الصحة لبدء نظام ما قبل المدرسة والتعليم المدرسي في العام الدراسي 2020-2021 في ظروف تفشي فيروس كورونا.
ثالثا: يوصي وزير الصحة البلغاري بمواصلة العمل عن بعد. ويجب استمرار عمل هيئات الإدارة الجماعية والموظفين، إذا أمكن، عن بعد (العمل في المنزل/ العمل عن بعد) أو لتحديد ساعات العمل بدوام مختلف.
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