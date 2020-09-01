تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال شهر أغسطس

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، بقيمة تداول بلغت 5.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 9%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.7%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4 مليارات جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاءت في المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.1 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 3.8%، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية في المركز السابع بقيمة تداول 2.04 مليار بنسبة 3.6%، وحل فى المركز الثامن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.01 مليار جنيه بنسبة 3.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، و 1.7 مليار جنيه، بنسبة 3.4%، 3.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 7.23% ليغلق عند مستوى 11365.99 نقطة خلال شهر أغسطس المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 20.38% ليغلق عند مستوى 1848.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 17.46% مغلقًا عند مستوى 2763.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.2% مغلقًا عند مستوى 13327.18 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 34.41% ليغلق عند مستوى 953.91 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 45.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهي، ليغلق عند مستوى 630.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.8% عن الشهر الماضي، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 303.5 مليار جنيه إلى 326.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 7.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 181.9 مليار جنيه إلى 190.6 مليار جنيه بنسبة نمو 4.8%.