"تضامن الشرقية" تنتهى من إعمار 6 منازل للأسر الأولى بالرعاية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد محمد كمال وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، الانتهاء من إعادة إعمار عدد 6 منازل للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 410 آلاف جنيه .

وأضاف وكيل التضامن بالشرقية، أن المنازل موزعة على القرى كالاتى 2 منزل بقرية ابو عاصى مركز ابو حماد، منزل بقرية الدراويش بسوادة مركز فاقوس، منزل بعزبة شديد مركز ههيا، منزل بقرية أبو عمران مركز كفر صقر، منزل بقرية اكراشة مركز ديرب نجم .

يأتى ذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيريه والجمعيات الأهلية بتقديم كافه اوجه الدعم والمساندة للاسر الاولى بالرعاية، واهتماما بإعادة إعمار ورفع كفاءة منازل الأسر الاولى بالرعاية والواقعين تحت مظلة الحماية الإجتماعية ولتوفير حياة كريمة لهم .