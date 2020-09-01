اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تضامن الشرقية" تنتهى من إعمار 6 منازل للأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:00 ص
"تضامن الشرقية" تنتهى من إعمار 6 منازل للأسر الأولى بالرعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد كمال وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، الانتهاء من إعادة إعمار عدد 6 منازل للأسر الأولى بالرعاية بتكلفة 410 آلاف جنيه .

وأضاف وكيل التضامن بالشرقية، أن المنازل موزعة على القرى كالاتى 2 منزل بقرية ابو عاصى مركز ابو حماد، منزل بقرية الدراويش بسوادة مركز فاقوس، منزل بعزبة شديد مركز ههيا، منزل بقرية أبو عمران مركز كفر صقر، منزل بقرية اكراشة مركز ديرب نجم .

يأتى ذلك بالتعاون مع المؤسسات الخيريه والجمعيات الأهلية بتقديم كافه اوجه الدعم والمساندة للاسر الاولى بالرعاية، واهتماما بإعادة إعمار ورفع كفاءة منازل الأسر الاولى بالرعاية والواقعين تحت مظلة الحماية الإجتماعية ولتوفير حياة كريمة لهم .

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

تضامن الشرقية

اعمار منازل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة