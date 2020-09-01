ترامب من البيت الأبيض: مؤشر داو يشهد أعلى ارتفاع منذ 36 عاما

كتبت: نهال أبو السعود

بدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤتمره الصحفى فى البيت الأبيض، قائلا، إن مؤشر داو ارتفع مع نهاية شهر أغسطس، ومشيرا إلى أن المؤشر حقق الرقم القياسى الأفضل منذ 36 عاما، ومؤكدا أنه الأفضل على الإطلاق.

ظهر تقرير حكومي أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في يونيو، لكنه لم يتعاف بشكل كامل من هبوطه الحاد الذي سجله في مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إنتاج النفط الأمريكي زاد 420 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 10.436 مليون برميا يوميا، لكن الإنتاج ظل منخفضا كثيرا عن مستويات أبريل البالغة 11.99 مليون برميل يوميا.

وعدًلت الإدارة إنتاج النفط الأمريكي لشهر مايو إلى 10.016 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 15 ألف برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى ارتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا في يونيو إلى 99.1 مليار قدم مكعبة يوميا، من مستوى مايو الذي كان أدنى متوسط شهري منذ أكتوبر 2018، وفقا للتقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة.