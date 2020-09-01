اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:15 م
خالد صلاح
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تراجع البطالة فى ألمانيا بأغسطس

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:45 ص
تراجع البطالة فى ألمانيا بأغسطس البطالة - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، مما يشير إلى أن سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا تتعافى بعد أن تضررت من أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض بمقدار تسعة آلاف إلى 2.915 مليون. وظل معدل البطالة المُعدل في ضوء العوامل الموسمية دون تغيير عند 6.4 بالمئة.

وتوقع المحللون قراءة ثابتة لكل من عدد العاطلين عن العمل ومعدل البطالة.

وقال مكتب العمل إن عدد الأشخاص الذين يعملون ضمن برنامج لعدد ساعات عمل وأجور أقل، والذي يستمر في حماية سوق العمل من وطأة جائحة فيروس كورونا، انخفض إلى 5.36 مليون في يونيو من 5.82 مليون في مايو.

 


ألمانيا

البطالة

فيروس كورونا

اوروبا

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