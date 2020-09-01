اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص مكان بمطار الغردقة الدولى لأخذ عينات pcr من السياح الوافدين

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:41 م
تخصيص مكان بمطار الغردقة الدولى لأخذ عينات pcr من السياح الوافدين الدكتور تامر مرعى وكيل صحة البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر صحية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم تخصيص مكان داخل صالات الوصول الدولية بمطار الغردقة، لأخذ عينة pcr من الوافدين من الخارج تنفيذا لتعليمات الحكومة .

 

وأضاف المصدر لـ "اليوم السابع " ، أنه بمجرد وصول السائح من الخارج يتم توجيهه لمكان المعمل داخل صالات الوصول واخذ عينة دم منه وإرسالها للمعمل المشترك بمدينة الغردقة ، ويتم توجيه السائح لمقر الاقامة بالفنادق المختلفة وبعد 24 ساعة يتم إخطاره بنتيجة العينة .

 

وأوضح المصدر أن فى حالة ظهور حالات ايجابية يتم اخطار السائح وتخييره ما بين العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الحكومية أو علاجه من خلال شركات التامين الخاصة التى تم التعاقد معهما ضمن رحلته السياحية من خلال المستشفيات الخاصة بالمدينة .

 

وتابع المصدر الذى أكد على عدم كتابة اسمه أن فى حالة ظهور أى أعراض على أى سائح خلال وصوله للغردقة يتم عزله بمجرد وصوله للفندق لحين ظهور عينة الـ pcr، واذا كانت حالته لا تستدعى المستشفى يتم عزله داخل الفندق مع تناوله الأدوية .

 

 


البحر الأحمر

اخبار مصر

الغردقة

تحليل PCR

مطار الغردقة

تحليل فيروس كورونا

فنادق الغردقة

السائحين

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة