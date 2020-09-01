تأجيل محاكمة متهمين بقضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز لشهر أكتوبر

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين فى قضية منة عبد العزيز، لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لدور أكتوبر المقبل، لتعذر حضور المتهمة شيماء للمحكمة.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».